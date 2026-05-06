Молодых ученых Подмосковья пригласили на конкурс «УМНИК-2026»

Прием заявок на конкурс «УМНИК-2026» стартовал в Подмосковье. Молодые специалисты в возрасте от 18 до 35 лет могут представить научные проекты и претендовать на грантовую поддержку до 27 мая, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Конкурс проходит в рамках программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса». Он направлен на поддержку проектов студентов, аспирантов и молодых ученых, занимающихся разработками в сфере науки и технологий.

Фонд содействия инновациям предоставляет победителям гранты на проведение исследований и реализацию своих идей. Поддержку можно получить по нескольким направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика.

Подать заявку необходимо до 27 мая на сайте https://online.fasie.ru/m/. Требования к участникам и рекомендации по подготовке документов размещены в презентации по ссылке на странице конкурса. Возрастное ограничение — 18+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.