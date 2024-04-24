Молодые ученые Подмосковья смогут получить льготную ипотеку

В Подмосковье стартовал прием заявок на получение социальной ипотеки для молодых ученых и специалистов, а также молодых уникальных специалистов организаций ОПК. В 2024 году в результате отбора будут определены порядка 60 получателей поддержки, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Для Московской области программа «Социальная ипотека» — это способ обеспечить ценных специалистов и ученых комфортным доступным жильем. В результате отбора обладателями сертификатов соципотеки в этом году станут 57 человек — 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов Подмосковья. Всего за восемь лет работы программы, с 2016 года, получателями поддержки стали уже более 700 человек», — отметила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках поддержки участник программы «Социальная ипотека» платит только проценты по кредиту, а основной долг выплачивает правительство Московской области.

Среди условий получения поддержки — возраст до 35 лет, возможность получения ипотечного жилищного кредита, непрерывный стаж работы не менее 1 года в подмосковных организациях.

Подробнее об условиях участия в конкурсном отборе можно узнать на сайте Мининвеста Московской области.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.