Молодые ученые Подмосковья получили поддержку перспективных проектов

В Реутове в АО «ВПК «НПО машиностроения» — градообразующем предприятии, рождаются уникальные разработки, которые двигают вперед российскую ракетно-космическую отрасль. В преддверии Дня российской науки в городе состоялась встреча руководства предприятия с молодыми учеными, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках мероприятия член Регсовета Союза машиностроителей России, генеральный директор АО «ВПК «НПО машиностроения» Александр Леонов и другие высокопоставленные гости обсудили с молодыми специалистами — аспирантами и, недавно защитившимися, кандидатами наук их исследования. Молодые ученые поделились своими научными достижениями и обозначили актуальные вопросы, с которыми сталкиваются на пути научного поиска. Руководители предприятия не только выслушали, но и предложили конкретные решения для поддержки перспективных проектов.

Научные исследования, проводимые на базе НПО, имеют прикладной характер и находят отражение в производстве, что делает вклад ученых особенно значимым для развития высокотехнологичных отраслей.

Большое внимание предприятие уделяет работе с молодежью. АО «ВПК «НПО машиностроения» активно сотрудничает с реутовским колледжем «Энергия» и вузами, привлекая талантливых студентов в свои ряды. Более того, профориентация школьников — еще одно направление работы предприятия, что помогает формировать интерес к науке и технике с раннего возраста.

Реутов по праву является городом, где наука и технологии идут рука об руку, создавая фундамент для будущих прорывов.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.