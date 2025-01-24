Молодые специалисты-педагоги Подмосковья получат ежемесячную выплату 3 тыс рублей

С этого года, в соответствии с принятым законом Мособлдумы, в сфере образования региона вводится новая категория — молодые работники. Это студенты колледжей или вузов, которые начали трудиться в качестве педагогического работника во время учебы. Для молодых работников будет установлена выплата на период их обучения и преподавания. Ее размер составит 3 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Таким образом, если студент трудоустроится в школу или садик педагогом, он сможет получить статус молодого работника и получать ежемесячную выплату. А после окончания обучения, если также пойдет работать педагогом, получит уже статус молодого специалиста и соответствующие уже для этой категории меры поддержки», — пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, в Подмосковье уже выстроена комплексная система мер поддержки педагогов. Для молодых специалистов предусмотрены «подъемные» 150 тысяч рублей, чтобы помочь им адаптироваться и начать свою карьеру в нашем регионе. Кроме того, молодежь, выбравшая профессию педагога в Подмосковье, может рассчитывать и на другие меры поддержки, включая дополнительные выплаты.

Выплаты молодым специалистам-педагогам в Московской области:

6 тыс. рублей ежемесячно (5 тысяч рублей — региональные + 1 тысяча рублей — федеральные);

150 тыс. рублей «подъемные» (50 тыс. рублей специалист получает при приеме на работу, 100 тыс. рублей — по окончании второго года. При этом получивший пособие молодой педагог обязан отработать учителем 3 года).

Выплаты молодым работникам:

3 тысячи рублей ежемесячно на период обучения и преподавания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья – ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.