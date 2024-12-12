Молодые семьи Подмосковья будут получать 300 тыс рублей за третьего ребенка

На 100-м заседании Московской областной думы депутаты приняли закон, устанавливающий дополнительные выплаты в 300 тыс. рублей молодым семьям за рождение третьего и последующего ребенка, передает корреспондент РИАМО.

«С 1 января 2025 года подмосковные семьи будут получать выплату в размере 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующего ребенка», — заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Дополнительная мера поддержки распространяется на молодые семьи до 35 лет включительно, у которых зарегистрирован брак и которые постоянно проживают в Московской области, или для единственного родителя.

Брынцалов отметил, что выплаты смогут получить более 7 тыс. семей. На эти меры поддержки выделено около 2 млрд рублей.

«В Год семьи президент (России Владимир Путин — ред.) призвал как можно больше внимания уделять этой теме, а многодетность, по его заявлению, должна стать нормой. Поэтому считаем, что введение такой меры станет дополнительным существенным подспорьем для наших многодетных семей», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил ранее губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.