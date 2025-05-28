Молодые российские парламентарии укрепили сотрудничество с Зимбабве

Делегация Палаты молодых законодателей России во главе с депутатом из Богородского округа Екатериной Щербаковой завершила четырёхдневный визит в Зимбабве, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В ходе международного молодёжного саммита, где собрались представители Африки, Беларуси, Армении и Канады, российская сторона подписала важное соглашение о сотрудничестве с Молодёжным конгрессом Африки.

«Для меня большая честь возглавлять делегацию и подписывать этот документ, — поделилась Щербакова.

Особое внимание уделили развитию связей с Богородским округом. Уже обсуждаются совместные образовательные программы, студенческие обмены и традиционный футбольный матч с местным клубом «Витязь». Опыт таких международных встреч у округа уже есть — в прошлом году «Витязь» играл со студентами из Намибии и Колумбии.

«Мы уверены, что это начало крепкой дружбы между молодёжью наших стран», — подчеркнула депутат. В ближайшее время стороны приступят к реализации намеченных проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.