Молодые предприниматели Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Создай Наше»

Стартовал прием заявок на участие в федеральном конкурсе по молодежному предпринимательству «Создай Наше». Конкурс направлен на развитие молодежного предпринимательства в Российской Федерации и оказание помощи молодежи в продвижении собственного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

В ходе конкурсного отбора комиссией будет выбрано 30 финалистов, которые получат грант в размере 1 000 000 рублей для развития своего предпринимательского проекта. Помимо финансовой поддержки победителям конкурса будет предоставлена возможность бесплатного участия в акселерационной программе АО «Корпорация «МСП».

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации от 14 до 28 лет включительно. В конкурсе могут принять участие как молодые люди без зарегистрированного на данный момент бизнеса, так и действующие предприниматели, которые состоят в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и ведут бизнес не более трех лет.

Конкурс пройдет на цифровой платформе МСП.РФ. Полная информация о конкурсе и условиях участия размещена на странице конкурса.

Прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться до 3 марта 2025 г. Подать заявку можно на странице конкурса на цифровой платформе МСП.РФ после авторизации в личном кабинете.

Контактное лицо от АО «Корпорация «МСП» — Павлова Екатерина Сергеевна (Epavlova@corpmsp.ru; тел.: 8 (800-10) 0-11-00, вн. 294).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.