Молодые парламентарии Шатуры выбрали депутатов-наставников

Члены Молодежного парламента Шатуры встретились с депутатами муниципалитета. Ребята рассказали о том, что уже успели сделать новым составом и какие задумки готовы воплотить в ближайшее время. Встреча прошла в администрации округа 10 ноября, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В новый созыв Молодежного парламента при Совете депутатов муниципального округа Шатура прошло 15 человек, еще 14 стали консультантами. Это парни и девушки от 14 до 35 лет. У многих участников имеется большой опыт в волонтерской деятельности. Каждый из молодых людей заинтересован в развитии молодежной политики округа.

Депутаты были рады знакомству с ребятами. Они выслушали доклад председателя Молодежного парламента Ирины Трошиной, в котором она подробно рассказала о тех мероприятиях, в которых успели принять участие подростки. Так, один из консультантов — Никита Киселев — представил главе проект велопарка. Еще члены Молодежного парламента помогли прибрать территорию одного из местных храмов.

Шатурские депутаты положительно отнеслись к деятельности ребят и их рвению делать добрые дела.

«Вижу, что ребята амбициозные, инициативные. Они не боятся и физической работы. Будем рады узнавать от ребят, о чем мечтает молодежь Шатуры. Совместно попытаемся решить вопросы и реализовать интересные идеи», — отметил депутат Александр Гуреев.

Для того чтобы быть ближе друг к другу, ребята выбрали себе наставников среди народных избранников. Многие из молодых парламентариев были уже хорошо знакомы с ними. Так, Махмудахон Мухиддинова из-за своего увлечения шахматами готова сотрудничать с депутатом Ириной Тимофеевой, которая организует турниры и недавно запустила серию шахматных бранчей, где полезное обучение сочетается с приятной атмосферой и живым общением.

По словам членов Молодежного парламента, они готовы подойти со всей ответственностью к совместной работе: принимать участие в мероприятиях. В свою очередь, и депутаты с удовольствием откликнутся на предложения ребят и проведут образовательные тренинги для повышения образования в рамках молодежной политики.

