Молодые люди из Реутова могут подать заявку на конкурс «Росмолодежь. Гранты»
Фото - © Администрация Реутов г. о.
Второй сезон приема заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты» среди физических лиц открыт. Жители Реутова от 14 до 35 лет включительно могут принять участие и получить грант в одной из 18 номинаций, передает пресс-служба администрации городского округа.
Максимальный размер гранта — 1 млн рублей. Средства могут пойти на воплощение в жизнь социальной идеи, одной из тысяч, поскольку в конкурсе принимают участие жители всех регионов страны.
В конкурсе участвуют проекты, направленные организацию занятости молодежи, на развитие малых территорий, на работу с людьми с ОВЗ и еще множество других вариантов для креатива и творчества.
Рекомендуемые сроки реализации проектов: с января по декабрь 2025 года.
Заявки принимаются до 12 сентября 12:00.
Подать заявку можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.