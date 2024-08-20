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сегодня в 10:45

Молодые люди из Реутова могут подать заявку на конкурс «Росмолодежь. Гранты»

Второй сезон приема заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты» среди физических лиц открыт. Жители Реутова от 14 до 35 лет включительно могут принять участие и получить грант в одной из 18 номинаций, передает пресс-служба администрации городского округа.

Максимальный размер гранта — 1 млн рублей. Средства могут пойти на воплощение в жизнь социальной идеи, одной из тысяч, поскольку в конкурсе принимают участие жители всех регионов страны.

В конкурсе участвуют проекты, направленные организацию занятости молодежи, на развитие малых территорий, на работу с людьми с ОВЗ и еще множество других вариантов для креатива и творчества.

Рекомендуемые сроки реализации проектов: с января по декабрь 2025 года.

Заявки принимаются до 12 сентября 12:00.

Подать заявку можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.