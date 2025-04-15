Молодые хвойные деревца высадят в мкр Щурово Коломны в ходе акции «Кедры России»

Городской округ Коломна присоединится ко Всероссийской акции «Кедры России». 18 апреля в 10:00 в мкр. Щурово, вблизи каскада Щуровских прудов, высадят молодые деревья хвойных пород — кедры, ель, сосны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие состоится в преддверии празднования 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, поэтому особое место отводят увековечению памяти земляков, отдавших свои жизни, защищая Родину.

Участие в акции примут депутаты Мособлдумы, представители министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, администрации городского округа Коломна, депутаты совета депутатов, члены Общественной палаты, ученики средней школы № 30 имени Героя Советского Союза Б. В. Бирюкова.

Организаторы акции подготовили для участников инвентарь — перчатки, лопаты, а также памятные таблички, на которых каждый желающий сможет написать свое имя и повесить на посаженое дерево.

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