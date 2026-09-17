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Молодой медведь станцевал «ламбаду» у дерева в Ленобласти

Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника сняла молодого бурого медведя, который чесал спину о дерево и оставлял на нем запах, сообщает rosbalt.ru .

Фотоловушка в Нижне-Свирском заповеднике Ленинградской области сняла молодого бурого медведя у дерева. О записи рассказал биолог Павел Глазков в Telegram-канале.

Зверь грелся в лучах осеннего солнца и терся спиной о кору, словно танцуя «ламбаду». Медведь остался без материнской опеки.

Глазков пояснил, что хищник не только чесался, но и оставлял на стволе индивидуальный запах. Так подрастающий медведь обозначает личную территорию. По данным Комитета по охране объектов животного мира, в лесах Ленинградской области обитают 3 269 бурых медведей.

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