Молодогвардейцы Шатуры провели для студентов энерготехникума квиз по теме ВОВ

Студенты шатурского техникума продемонстрировали знания по истории Великой Отечественной войны. Молодогвардейцы провели для первокурсников квиз «Наш Успех. Доблесть», посвященный событиям 1941–1945 годов. В рамках региональной интеллектуально-развлекательной игры участникам предлагалось ответить на ряд вопросов о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шатуры.

«Мы обязаны знать историю своего государства. Квиз о великой Победе позволяет подросткам освежить знания. Наш долг не забывать о подвиге предков, которые подарили нам мир», — отметил директор Комплексного молодежного центра Александр Гуреев.

Игра состояла из трех раундов. Ребятам за 30 секунд необходимо было дать ответы. Тематика вопросов была обширная: о ключевых датах, исторических личностях, музыкальных композициях. За правильные ответы начислялись баллы. Всего в квизе приняло участие 5 команд.

Шатурский энергетический техникум не первый раз становится площадкой для проведения подобных мероприятий. Ранее студенты уже соревновались в квизе, посвященном истории первого полета человека в космос, фактам о строении Вселенной.

Лучшими знатоками истории оказалась команда под названием «Синие». Ребята набрали 113 баллов. В тройку победителей также вошли студенты из команд «Армейцы» и «Звезда». Все участники викторины получили в подарок сладкие призы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.