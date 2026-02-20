Молодогвардейцы провели в Подмосковье финал киберспортивного турнира

«Молодая Гвардия Единой России» провела финал киберспортивного турнира в Подмосковье. Соревнования прошли по дисциплине Counter-Strike 2 — одной из самых популярных игр современного киберспорта, сообщила пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России» в Подмосковье.

«Состоялся финал нашего регионального студенческого турнира. Всего в нем приняли участие 32 команды — ссузы и вузы, студенты со всей Московской области. В финал вышли самые сильные — те, кто прошел отбор. География участников широкая. Это старт нашей серии турниров. Сегодня мы находимся в клубе „ИнГейм“, который стал нашим партнером и площадкой проведения. Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве — следующие турниры пройдут в Серпухове и Чехове», — отметила руководитель МГЕР Московской области Диана Алумянц.

По итогам соревнований победителем стал Московский областной казачий институт технологий и управления (филиал МГУТУ им. К. Г. Разумовского). Второе место заняла команда Сергиево-Посадского колледжа, а бронзовым призером стал Российский университет кооперации.

«Мы приехали, но не надеялись, что выиграем. Хотели проверить себя, а в итоге победили», — рассказал победитель турнира, студент Хуршед Давлятов.

Финал «Гвардейской машины» стал не только площадкой для киберспортивных матчей, но и пространством для живого общения, интерактивных форматов и вовлечения молодежи в общественную деятельность.

В 2025 году в Московской области на базе образовательных учреждений открыли свыше 100 «Клубов МГЕР».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.