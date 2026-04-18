Молодогвардейцы Подмосковья дали старт донорскому марафону в Московском областном центре крови

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» Московской области открыли серию донорских акций в регионе. Команда организации в полном составе посетила Московский областной центр крови, чтобы личным примером поддержать развитие ответственного донорства и привлечь внимание молодежи к этой важной миссии, сообщает пресс-служба партии.

В акции приняли участие как опытные доноры, для которых эта процедура стала доброй традицией, так и те, кто переступил порог центра крови впервые. Мероприятие направлено на пополнение стратегического запаса биоматериала в учреждениях здравоохранения Подмосковья и популяризацию донорского движения в студенческой среде.

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Московской области Диана Алумянц подчеркнула системный подход организации к этой работе:

«Донорство крови — это самый простой и при этом самый ценный способ помочь тем, кто борется за жизнь. Для наших активистов участие в донорских марафонах — не разовая акция, а осознанная гражданская позиция. Мы видим, как с каждым месяцем растет число молодых людей, готовых тратить свое время и силы ради спасения совершенно незнакомых людей. Это и есть настоящее проявление зрелости и ответственности. Молодая Гвардия будет и дальше поддерживать эту традицию, привлекая к донорству студентов подмосковных вузов и колледжей».

Среди тех, кто сегодня впервые решился на донацию, — активист подмосковного отделения МГЕР Гиезбек Юлдашов. Сразу после процедуры он поделился своими впечатлениями:

«Скажу честно: ожидал, что будет страшнее. На деле все прошло абсолютно спокойно. Персонал встретил очень тепло, все подробно объяснили, еще и вкусным чаем с печеньем угостили. Теперь точно знаю, что это мой не последний раз.».

Донорский марафон охватит все Подмосковье. В ближайшее время выездные акции и организованные сдачи крови с участием активистов МГЕР пройдут в городских округах Ступино, Наро-Фоминск, Шатура и Орехово-Зуево. Молодогвардейцы намерены личным примером вовлекать в донорское движение жителей самых отдаленных территорий региона, делая процедуру сдачи крови максимально доступной для местных студентов и рабочей молодежи.