Молодогвардейцы Лобни помогли приюту для животных «В добрые руки»

сегодня в 18:03

Активисты «Молодой гвардии» из Лобни и Химок 26 октября привезли корм в приют «В добрые руки» и провели время с собаками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

26 октября активисты «Молодой гвардии» из Лобни и Химок посетили приют для животных «В добрые руки». Волонтеры передали корм и пообщались с собаками.

«У каждого подопечного тут — непростая судьба: кого-то спасли от гибели за границей, кого-то бросили хозяева в лесу, а кто-то просто пытался выжить в одиночестве. Так, например, собака по кличке Каюна жила на улице. От непогоды она пряталась в общественном транспорте, но, несмотря на сложную судьбу, продолжает доверять людям», — рассказали волонтеры.

Руководство приюта поблагодарило местные отделения «Молодой гвардии» Лобни и Химок за внимание и заботу о питомцах.

«Молодая гвардия Единой России» — молодежная общественная организация, созданная в 2005 году. Ее основные цели — воспитание у молодежи патриотизма и распространение идей гражданского общества.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.