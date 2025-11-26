Молодогвардейцы из Реутова помогли питомцам приюта для животных

Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» из Реутова навестили бездомных собак из подмосковного приюта «Домашний» и передали благотворительную помощь, собранную жителями города. Реабилитационный центре стал временным домом для 380 оставленных хозяевами питомцев, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках ежемесячной помощи активисты МГЕР передали около 6 килограммов различного корма, игрушки, вещи и средства гигиены для собак. После у ребят была возможность погулять с четвероногими, поиграть с ними и подарить им частичку ласки и любви.

«Многие собаки очень дружелюбны, все еще верят в людей даже после предательства. Я уверен, что каждая из них найдет свой дом, потому что они этого заслуживают», — сказал волонтер «Молодой Гвардии» Александр Митяков.

Сотрудники приюта и активисты из Реутова и Подмосковья с вниманием и заботой относятся к братьям меньшим и помогают им. Для собак были обустроены удобные вольеры и будки, в которых они смогут согреться и отдохнуть в зимний сезон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.