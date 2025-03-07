Молодогвардейцы Балашихи провели акцию в преддверии международного женского дня

Члены молодой гвардии Балашихи в рамках традиционной акции «Дорогая, ты права!» прошли по улицам округа и поздравили женщин с наступающим праздником — международным женским днем, сообщает пресс-служба администрации округа.

Шествие стартовало от улицы Заречная. С ярким плакатом «Дорогая, ты права!» молодые люди двинулись по городу. Всем встречающимся по пути женщинам молодогвардейцы дарили цветы.

«Мы прошли по-местному «бродвею», по набережной, поздравляли дам, дарили им прекрасное настроение. Радует, что на улице погода уже теплая — вокруг весна, все улыбаются. Мы финишировали у школы № 2 — там также поздравили коллектив педагогов. По пути встретили семью участника специальной военной операции, тоже передали поздравления, подарки и зарядили позитивным настроением», — поделился депутат Совета депутатов Балашихи Александр Евсюткин.

Встречая шествие, женщины признавались, что для них это стало приятной неожиданностью и зарядом положительного настроения на целый день. Реакция представительниц прекрасного пола стала главным доказательством того, что такие акции нужны.

«Это вообще замечательная акция. И приятно, что в ней участвует молодежь. Воспитывается уважение, любовь, внимание к женщине с самого молодого возраста — это хорошо», — отметила жительница Балашихи Татьяна Евдокимова.

Акцию «Дорогая, ты права!» молодогвардейцы Балашихи совместно с волонтерами и сторонниками партии «Единая Россия» проводят уже 5 год подряд.

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