Молодогвардейцы Балашихи помогли школе со сбором макулатуры

В общественную приемную «Единой России» обратились сотрудники детской школы искусств с просьбой помочь с переработкой собранной макулатуры. Принять участие в процессе вызвались Молодогвардейцы Балашихи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Активисты «Молодой Гвардии» в рамках партийной акции «Добрые дела» не только вызвались помочь, но и полностью организовали весь процесс: от погрузки до доставки собранной макулатуры на специализированное перерабатывающее предприятие.

«Мы всегда готовы прийти на помощь и поддержать полезные инициативы, будь то экология или поддержка наших учреждений. Каждое такое дело показывает, как вместе мы можем делать наш город чище, лучше и заботиться о будущем», — подчеркнул руководитель «Молодой Гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.

Акция «Добрые дела», реализуемая партией «Единая Россия» — пример того, как совместными усилиями можно решать важные задачи, проявляя заботу об окружающей среде и поддерживая городские учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.

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