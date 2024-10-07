Молодое хозяйство в Кашире собрало 1 тонну урожая садовой земляники

Молодое хозяйство «Выросло» создано в апреле 2023 года, расположено в городском округе Кашира, недалеко от деревни Тарасково. Основное направление деятельности — выращивание земляники садовой (клубники) в открытом грунте. С 2023 года было собрано порядка одной тонны садовой земляники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Хозяйство проводит сбор клубники до первых заморозков. Предприятие выпускает два сорта — первый и второй сорт. Второй сорт отлично подойдет для варенья, компотов.

«Одним из важнейших направлений экономического развития является сельское хозяйство. Это наша продовольственная безопасность, которая в условиях санкций и других действий недружественных стран, стала стратегической задачей для всей страны и нашего округа в частности. Свежие овощи, ароматные ягоды круглый год — сегодня это привычное явление, которое доступно каширянам во многом благодаря стремительному развитию наших предприятий и сельских хозяйств», — рассказала начальник отдела по экономической политике администрации округа Оксана Новосельцева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.