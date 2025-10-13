Молодежный центр Рузского округа стал площадкой для проведения агродиктанта

Образовательное событие состоялось в Молодежном центре Рузского муниципального округа, где была организована офлайн-площадка для проведения агродиктанта. Мероприятие привлекло внимание учащихся нескольких образовательных учреждений региона, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участниками тестирования стали школьники из Рузской школы № 2, Тучковской школы № 2, Нестеровского лицея и Космодемьянской школы. Для ребят была подготовлена комплексная программа, охватывающая ключевые аспекты развития агропромышленного комплекса.

Тематика диктанта включала широкий спектр вопросов — от исторического наследия до современных технологических решений в сельском хозяйстве. Особое внимание было уделено вопросам кадрового обеспечения и внешнеэкономической деятельности в аграрном секторе.

Формат мероприятия предусматривал выполнение тестовых заданий, состоящих из 30 вопросов. Участники отвечали на вопросы, касающиеся различных аспектов сельскохозяйственной деятельности: почвоведения и мелиорации, растениеводства и животноводства, рыбного хозяйства и цифровизации аграрного сектора.

Временные рамки тестирования были строго регламентированы — на выполнение всех заданий отводилось 45 минут. Такой формат позволил объективно оценить уровень знаний участников в области современного сельского хозяйства.

«Проведение агродиктанта способствует повышению интереса молодежи к аграрным специальностям и развитию профессиональных компетенций в сфере сельского хозяйства. Мероприятие стало важным шагом в популяризации сельскохозяйственных профессий среди молодого поколения,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Организаторы отмечают, что подобные образовательные инициативы играют важную роль в формировании кадрового потенциала для агропромышленного комплекса региона.

