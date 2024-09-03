В Лосино-Петровском провели лекцию «Дети Беслана: 20-я годовщина трагедии»

Сегодня «Молодежный центр „Движение“ провел знаковую лекцию „Дети Беслана: 20-я годовщина трагедии“, посвященную памяти жертв и событиям, произошедшим в школе № 1 города Беслан. Это мероприятие было приурочено к Дню солидарности в борьбе с терроризмом и было организовано для студентов Щелковского колледжа СП № 7, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Лекция представила возможность молодым людям узнать и понять историю трагических событий, произошедших двадцать лет назад, и оценить их влияние на наше современное общество. Участники мероприятия смогли выразить свою поддержку и солидарность с семьями погибших и выжившими.

Молодёжный центр «Движение» городского округа Лосино-Петровский продолжает свою важную работу по образованию и воспитанию молодёжи, помогая им осознать исторические события и их значение для нашего будущего.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.