Молодежный парламент Жуковского обновил состав на заседании

Заседание Молодежного парламента прошло 25 февраля в молодежном центре «Дружба» в Жуковском. Участники обсудили взаимодействие со школьниками и развитие информационной открытости, а также обновили состав объединения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча объединила активных молодых жителей наукограда, нацеленных на развитие общественной жизни. Основной темой стало выстраивание взаимодействия с Советом старшеклассников образовательных организаций Жуковского. Участники обсудили механизмы сотрудничества, которые позволят усилить голос школьников и сделать молодежную политику более целостной.

Отдельный блок повестки посвятили информационной открытости. Речь шла о работе в социальных сетях и развитии медиасферы Молодежного парламента для вовлечения большего числа подростков в социально значимые проекты.

По итогам заседания обновлен состав парламента. Александр Владимиров, ранее работавший консультантом, получил статус полноправного члена объединения.

В администрации напомнили, что в декабре 2025 года в Жуковском прошел окружной форум молодых парламентариев с участием делегаций из Домодедова, Лыткарина и Подольска.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.