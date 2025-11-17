Молодежный парламент Реутова принял участие в форуме к 15-летию парламентаризма

Во вторник, 11 ноября, представители Молодежного парламента города Реутов приняли активное участие в масштабном форуме «Политический кампус.15 курс», состоявшемся в Московской области. Данное мероприятие было приурочено к знаковой дате — 15-летию образования молодежного парламентаризма в Подмосковье, что подчеркивает его роль как ключевого института развития молодых лидеров и платформы для реализации инициатив, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участие делегации из Реутова отражает стремление городской молодежи к активному взаимодействию, обмену опытом и вкладу в формирование государственной молодежной политики на всех уровнях. На пленарной сессии форума собравшихся поприветствовал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов. Он напомнил, что закон о Московском областном молодежном парламенте был принят Мособлдумой в 2010 году. За прошедшие 15 лет молодежный парламент, объединивший 427 молодых людей, из «смелой идеи вырос в институт лидерства».

Игорь Брынцалов особо отметил способность молодых парламентариев превращать предложения в законы, реализовывать значимые проекты и вести за собой других. Среди конкретных достижений были упомянуты 63 разработанные законодательные инициативы, многие из которых легли в основу действующих законов, а также масштабные общественные и волонтерские проекты, такие как «Спортивный зачет», «Родной край» и «Большая история». Важным прецедентом стала реализация проекта «Запрет сухого алкоголя», приведшая к принятию федерального закона в 2018 году.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов в своем выступлении затронул вопросы реализации национального проекта «Молодежь и дети», являющегося самым масштабным нацпроектом, охватывающим треть населения страны. Он акцентировал внимание на стратегии реализации молодежной политики до 2030 года, подчеркнув, что этот документ «впервые четко определил правильные векторы, цели и направления работы». Стратегия учитывает региональную и муниципальную специфику, служа основой для разработки местных программ.

Председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова, в свою очередь, отметила, что VIII созыв ожидает большая работа, поскольку 75% его состава — это новые ребята, представляющие муниципалитеты и организации. Средний возраст нового состава составил 24 года, а также в него вошли два участника специальной военной операции, продемонстрировавшие свой патриотизм не на словах, а на деле.

В Реутове новый состав Молодежного парламента был сформирован в октябре текущего года, объединив 25 молодых реутовчан, готовых активно участвовать в развитии города и разработке молодежной политики. Впереди у VIII созыва планируется проведение двенадцати окружных форумов для объединения и обучения муниципальных команд, по итогам которых появится четкий план действий на 2026 год, включающий участие в заседаниях комитетов Мособлдумы и мониторинг исполнения госпрограмм Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.