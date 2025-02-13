Молодежный медиа-марафон стартовал в округе Пушкинский

Этот марафон-конкурс для школьников округа, посвященный медиаграмотности в фотографиях, видеопроизводстве, дизайне и копирайтинге, уже стартовал.

Проект направлен на повышение медиаграмотности среди учащихся всех образовательных учреждений Пушкинского. Участие бесплатное.

Первая онлайн-встреча участников уже состоялась. Впереди еще три онлайн занятия, которые проходят раз в две недели. После каждого занятия ученики получают домашние задания, их лучшие работы будут репоститься в специальную группу конкурса. В финале пройдет голосование за приз зрительских симпатий.

Победители получат доступ к очной программе с топовыми спикерами и поборются за ценные призы. Всех участников ждут уникальные мастер-классы и общение с экспертами в области фотографии, видеомонтажа, дизайна, СММ.

«Этот проект — настоящий прорыв для нас! Мы получаем невероятные знания и навыки, которые помогут нам в будущем. Грядет много интересных и полезных встреч!» — полился своими впечатлениями от проекта Иван Богатырев.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к сообществу во ВКонтакте: группа конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.