Молодежные центры Мурманска заложат «капсулу желаний» в честь своего 30-летия

Праздничные мероприятия в честь 30-летия молодежных центров Мурманска, объединенных МАУ МП «Молодежь 51», пройдут 11 апреля на 10 городских площадках, сообщает Бриф24 со ссылкой на главу города Юрия Сердечкина.

Представители молодежного комьюнити проведут викторину на тему нейросетей и создадут «капсулу желаний» в Центре креативного развития молодежи.

В Центре волонтерского движения научат делать окопные свечи и устроят танцевальный турнир.

Бизнес-игра «Империум» и караоке-квиз пройдут в Молодежном центре гражданских инициатив «СОПКИ», здесь же любой желающий сможет оставить послание в 2035 год в специальной «капсуле времени». Также студентам предложат разработать проект программы самоуправления.

Все мероприятия стартуют 11 апреля в 14:00.