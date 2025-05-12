Молодежные команды из Люберец приняли участие в забеге «Наследники Победы»

Команда студентов Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) и сборная команда молодежи из городского округа Люберцы приняли участие в патриотическом молодежном забеге «Наследники Победы» и покорили экстремальную трассу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наш муниципалитет с гордостью представляли две команды энергичной молодежи по 20 человек, которые преодолели экстремальную 8-километровую трассу. Участников ждала сложнейшая полоса препятствий: крутые подъемы и спуски, водные переправы и грязевые рвы, а также знаменитая горка с канатами — 7-метровый «Эверест». На преодоление всей дистанции уходило более 3 часов», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что в гонке на полигоне «Алабино» (Наро-Фоминск) участвовали около 1 500 человек со всего Подмосковья. Забег приурочили к юбилею Великой Победы.

«Гонка «Наследники Победы» стала настоящим испытанием силы и духа для люберецких ребят. Они достойно прошли дистанцию, продемонстрировав сплоченность и взаимовыручку», — подытожил Волков.

Патриотическое мероприятие проводится ежегодно уже 12 лет. Все участники получили фирменные жетоны с символикой забега «Наследники Победы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.