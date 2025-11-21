«Молодежная гостиная»: прямой диалог с главой Электростали

Эта инициатива стала уникальной площадкой для прямого и открытого диалога между активной молодежью и главой Электростали Ефановым Филиппом Александровичем.

Мероприятие объединило представителей высшего и средних профессиональных учебных заведений, активистов Движения Первых, Волонтеров Подмосковья, членов созыва Молодежного парламента, молодогвардейцев.

В рамках полуторачасового разговора ребята смогли задать интересующие их вопросы, поделится своими идеями и предложениями, касающимися будущего города.

В ходе диалога были затронуты различные темы: вопросы экологии и благоустройства городского округа, использование искусственного интеллекта в жизни и на работе, какой должна быть современная молодежь.

Филипп Александрович отметил, насколько разные вопросы волнуют ребят, а также, что именно прямые диалоги могут помочь сделать наш город лучше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.