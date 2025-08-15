Молодежь Солнечногорска погрузилась в мир криминалистики на интенсиве

В городском парке культуры и отдыха состоялся образовательный интенсив «Профессии будущего», который собрал активистов и молодежь округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди участников были заинтересованные ребята из трудового отряда «Чистогорье», Молодой Гвардии и Волонтеры Подмосковья.

Во время встречи эксперт-криминалист Отдела по экспертно-криминалистическому обеспечению ОМВД подробно рассказал о значении профессии криминалиста, особенностях работы эксперта, нюансах осмотра места происшествия и изъятия следов, а также провел практический мастер-класс по дактилоскопии.

«Мы рады, что в нашем округе проходят такие познавательные мероприятия, которые помогают молодежи определиться с будущей профессией. Знакомство с работой полиции, особенно с такой захватывающей областью, как криминалистика, безусловно, расширит горизонты ребят», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации г. о. Солнечногорск Марина Гасымова.

В рамках интенсива представители полиции также рассказали о возможностях получения бесплатного высшего образования в Московском Университете МВД России имени В. Я. Кикотя.

«Важно, чтобы наша молодежь видела реальные перспективы развития и понимала, какие возможности открывает перед ними государственная служба. Мероприятие стало ценным опытом для юных жителей Солнечногорска. Они смогли прикоснуться к работе правоохранительных органов и узнать о востребованных и перспективных направлениях в этой сфере», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Участникам интенсива озвучили все преимущества обучения в Университете МВД России: гарантированное трудоустройство по окончании, выплачиваемое денежное пособие, предоставление общежития и форменного обмундирования, а также льготы и компенсации. Кроме того, срок обучения засчитывается в трудовой стаж.

Организатором мероприятия выступил Отдел молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск.

