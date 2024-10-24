Молодежь Серпухова начала изучать БПЛА

Новый курс по обучению управлению беспилотными летательными аппаратами стартовал в Молодежном центре «Патриот». Курсанты Серпуховского военного центра «Маргеловец» приступили к освоению новой дисциплины — «БПЛА: теория и практика», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На первом занятии ребята не только узнали о принципах работы беспилотных аппаратов, их истории и компонентах, но и обсудили перспективы использования таких технологий в различных сферах.

После теоретической части курсанты будут готовы к погружению в мир практических упражнений. Они получат возможность испытать полет в очках FPV и освоить навыки правильной ориентации в пространстве по изображению, получаемому по видеосвязи.

Этот курс не только даст им навыки работы с современными технологиями, но и подготовит курсантов к возможным будущим профессиональным направлениям, связанным с беспилотными системами.

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