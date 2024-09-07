Молодежь Сергиево-Посадского округа голосует при помощи электронного голосования

Местный активист Молодой Гвардии Единой России Артем Попов проголосовал прямо во время перерыва между парами в институте.

Многие выбирают именно такую форму голосования для из-за ее удобства.

«На перерыве между парами проголосовал через ДЭГ. Очень удобно. Голосую потому что уверен в будущем нашего округа. Было сделано много — и школы, и благоустройство. Вон там и Концепция виднеется. Для нее нужна сильная и волевая команда. Уверен, что новый Совет таким и будет. А если вы хотите увидеть своими представителями тех, кого считаете должными быть там, важно проявлять свою гражданскую позицию и голосовать», — отметил Артем Попов.

Напомним, второй день голосования завершится в 20:00. Найти свой участок можно на сайте ЦИК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.