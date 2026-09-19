Молодежь Серебряных Прудов голосует на выборах в Госудуму и региональный парламент

В Московской области проходят выборы в Государственную думу и региональный парламент, и молодежь Серебряных Прудов принимает в них участие. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Студентка 1-го курса Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина Алена Москалева в этом году голосует впервые. Сегодня она специально приехала в родные Серебряные Пруды, чтобы сделать свой выбор.

«Я голосую впервые. Ехала специально, чтобы сделать свой выбор — для меня это важно. Чувствую гордость за страну и верю: каждый наш голос меняет родной поселок, округ и всю страну к лучшему», — сказала Алена.

С 08:00 до 20:00 в муниципальном округе Серебряные Пуды работают 22 участковые избирательные комиссии. На всех пунктах голосования работают наблюдатели. В их задачи входит следить за ходом голосования, порядком и отвечать жителям на возникающие вопросы.Единый день голосования (ЕДГ) в 2026 году пройдет 18, 19 и 20 сентября, а основным днем голосования традиционно считается воскресенье, 20 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.