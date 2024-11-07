Молодежь РФ может посетить «Добро.Слет» в Тамбовской области 25–28 ноября

С 25 по 28 ноября на базе отдыха «Галдим» в Тамбовской области состоится Окружной молодежный слет «Добро.Слет — 2024», сообщает пресс-служба департамента молодежной политики правительства Тамбовской области.

Слет проводится при поддержке Росмолодежи в рамках реализации комплексной программы развития молодежной политики «Регион для молодых».

Цель слета — выявление и поддержка лидеров социальных изменений из числа представителей Ресурсных центров по развитию добровольчества, «Добро.Центров», формирование компетенций в области развития добровольчества, а также сбор и консолидация лучших практик в сфере волонтерской деятельности в Центральном федеральном округе.

Организатором слета является Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Дом молодежи Тамбовской области» при поддержке департамента молодежной политики правительства Тамбовской области.

К участию в слете приглашаются граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, прошедшие конкурсный отбор и подтвердившие свое участие. Проживание и питание за счет принимающей стороны, транспортные расходы за счет направляющей.