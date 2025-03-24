Молодежь Подмосковья встретилась с известным блогером Дмитрием Пучковым

В Подмосковье стартовал III сезон проекта министерства информации и молодежной политики Московской области «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ». Это серия паблик-токов для молодежи с лидерами общественного мнения, в рамках которых молодые ребята встречаются со спикерами из абсолютно разных сфер — от творчества и журналистики до геополитики и информационной безопасности. Сегодняшним гостем стал блогер, публицист, член Общественной палаты РФ Дмитрий Пучков. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

В зале дома правительства Московской области собралось более 1 000 человек — школьники, студенты, волонтеры, активисты молодежных организаций и движений.

Участников мероприятия поприветствовала министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.

«Хочу передать привет от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Мы с командой делаем этот проект с 2023 года. Всегда стараемся, чтобы вам было интересно, полезно, понятно. Поэтому зовем каких-то очень важных, очень интересных гостей. И сегодня у нас тоже очень крутой спикер, поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы. Надеюсь, что уедете все с хорошим настроением, с новыми знаниями, с новыми смыслами!» — сказала Швелидзе.

Дмитрий Пучков, также известный под псевдонимом «старший оперуполномоченный Goblin» или просто «Гоблин» — один из самых известных блогеров российского YouTube. После блокировки его канала в 2022 году перешел на отечественные площадки. Причиной такого решения руководства зарубежного видеохостинга можно по праву назвать яркую политическую позицию Дмитрия — он всегда открыто высказывал свои пророссийские взгляды, поддержал СВО, выступал с критикой политики западных стран в отношении России.

«Я достаточно сообразительный, я все, что у меня есть, утащил на отечественные ресурсы — RUTUBE, ВКонтакте, Яндекс. В сумме на трех платформах получилось столько же просмотров, сколько на одном YouTube. У меня собственный, условно скажем, телевизионный канал, куда я приглашаю самых разных людей поговорить. Мы разбираем кино, игрушки, книжки и прочее», — прокомментировал блогер.

Дмитрий Пучков родился 2 августа 1961 года в семье военнослужащего в Кировограде в Украинской ССР. Отец был русским немцем, какое-то время он работал в Корее военным советником, мать была учительницей и домохозяйкой. В первый класс Дмитрий пошел на Украине, в 1969 году отца перевели в Ленинград и младший сын перешел в местную школу, а позже семья переехала в Германию.

Паблик-ток с молодежью Дмитрий Пучков начал со своего легендарного «Я вас категорически приветствую!» — полный зал встретил это громкими аплодисментами, что и задало тон встречи. Общение сложилось максимально открытое и свободное. Молодые ребята сразу выстроились в длинные очереди, чтобы задать спикеру свой вопрос. Темы были самые разные: от того, кто является для Дмитрия кумиром (тут гость ответил, что его отец) и в какие компьютерные игры он играет, до того, чего ожидать России от сотрудничества с США.

В рамках мероприятия много говорили о профессии, а том, как важно реализовать себя в труде, активной деятельности. Тут Дмитрию точно было, чем поделиться. Еще до армии он успел поработать шофером на молокозаводе, хлебозаводе и в детском сад. После армии Дмитрий Пучков продолжил трудиться автослесарем, потом водителем самосвала, потом освоил профессии таксиста, шлифовщика, токаря, кузнеца, слесаря, сантехника, электрика, кинолога, библиотекаря в библиотеке академии наук, инженера-гидрогеолога. Кроме того, будущий известный блогер, когда жил в Узбекистане, успел поработать помощником бурильщика в геологической партии около нефтепромысла Чимион.

Молодые ребята задавали много вопросов о том, как выбрать дело всей свои жизни, на что стоит обратить внимание.

«Смотрите вокруг себя, слушайте себя, что интересно именно вам. Прекрасно заниматься любимым делом, но стоит не забывать о финансовой составляющей. Потому что, чем старше ты становишься, тем больше ответственности у тебя появляется, когда ты отвечаешь уже не только за себя, но и своих близких.Работайте, не опозорьтесь!» — ответил Дмитрий Пучков.

Коснулись темы конфликта поколений. Молодежь интересовалась, правда ли человек с возрастом так сильно меняется? Дмитрий Пучков ответил, что «молодые — бодрые, бегают, норовят все стены головой прошибить, развиваются, строят грандиозные планы, это очень хорошо. Потом, примерно к 33 годам у человека перестают бурлить гормоны, круг интересов сужается до «телевизор, футбол, диван, рыбалка». Но это совсем не значит, что надо так жизнь свою проживать. Все зависит от вас, то, какими вы будете. Если сам себя не заставляешь, будешь лежать. Заставляй, оно несложно. Жить так гораздо веселее!».

Дмитрий Пучков сделал акцент на образовании, на том, что важно читать и все время самообразовываться.

«То, чем у вас учат в школе, вот это вот надо читать в обязательном порядке. Оно не потому, что вам нравится, не нравится. Надо вырасти для того, чтобы понравилось. Оно для того, чтобы создать у вас в голове единое культурное поле, с теми, с кем вы живете в одной стране. Школьная программа, перво-наперво, не отвлекайтесь. Для того, чтобы учиться, надо прикладывать серьезные усилия. И да, изучать надо только лучшее. Если вы в восьмом классе Карлсона будете проходить, все вырастут идиотами. А вот если «Мертвые души», то это другой разговор», — сказал Пучков.

В зале было много волонтеров Подмосковья, поэтому закономерно прозвучал вопрос про то, как Дмитрий Юрьевич относится к добровольческому движению.

«Я первый раз столкнулся с волонтерским движением на наших Олимпийских играх в Сочи. Такого количества доброжелательных людей я никогда не видел. Волонтеры — большие молодцы!» — ответил Дмитрий Пучков.

Серьезные вопросы про будущее и геополитику чередовались с легкими, неформальными. Например, ребята интересовались, откуда взялась идея использовать в видеороликах розовых свиней и что делать, чтобы не остаться «малолетним дебилом». Спикер отвечал на все вопросы открыто с присущим ему юмором.

«Молодежь очень бодрая. Глаза у всех горят, вопросы задают, на все ответить не успели. Мероприятие полезное. Ребят надо учить, объяснять, показывать, дети без присмотра оставаться не должны», — поделился своими впечатления от встречи Дмитрий Пучков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что встречи молодежи с лидерами общественных мнений нужны для того, чтобы представители младшего поколения учились самостоятельно думать и совершать хорошие поступки.

«В любой ситуации находится человек, который привлекает внимание как правило своими поступками, предложениями, когда-то — своей отвагой. Также есть понимание: не сотвори себе кумира. Мне кажется, вот по этой причине нам и нужно знакомство, общение с интересными людьми — не для того, чтобы принять все за чистую монету, а для того, чтобы думать своей головой: «А как бы я сделал?». А также для того, чтобы учиться доброму и светлому», — сказал губернатор Подмосковья.