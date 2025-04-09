Молодежь Подмосковья приглашают поучаствовать в конкурсе «Творчество на селе»

Российский союз сельской молодежи в рамках программы «Кадры для села» национального проекта «Молодежь и дети» дал старт Всероссийскому конкурсу среди дизайнеров и ремесленников «Творчество на селе». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет — представители креативных пространств, а также ремесленники и дизайнеры, создающие работы в разрезе народных промыслов российского села.

Для этого необходимо подать заявку на официальном сайте до 30 апреля, приложив портфолио с фотографиями и описанием творческих работ. После чего состоится заочный этап отбора — жюри выделит до 100 наиболее ярких и креативных заявок, авторы которых встретятся в очном финале в молодежной столице России 2025 года — Перми.

Финалисты устроят творческий показ своих работ и изделий, отражающих колорит российских сел. Оценивать их будут представители сферы культуры, образования и креативных индустрий.

Победители получат возможность пройти стажировку в студии дизайна, представить свои изделия на крупных торговых площадках и будут награждены дипломами. Подробные условия участия представлены на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.