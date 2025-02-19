Молодежь Подмосковья приглашают на Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход»

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» (далее — Проект) реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, а также входит в линейку проектов платформы «Россия — страна возможностей», сообщает пресс-служба организаторов.

Старт 5 юбилейного сезона Проекта состоялся 25 января 2025 года в рамках празднования Дня студента.

Проект создает возможности для развития и реализации способностей студентов и изменения среды образовательных организаций. В 2024 году на платформе Проекта зарегистрировано более 2 000 000 участников из 89 субъектов Российской Федерации.

Пятый сезон Проекта включает в себя следующие конкурсные треки: «Делаю», «Открываю», «Объединяю», «Вдохновляю» и «Определяю». В 5 сезоне Проекта впервые пройдет Всероссийский конкурс старост академических групп «Твой Ход, староста!».

Также в рамках Проекта пройдет второй сезон образовательной программы «Жить и создавать в России» (ранее — «Голос Поколения. Студенты»), а также состоятся третий сезон специального проекта «Твой Ход х Дебаттл» и второй сезон специального проекта «Твой Ход х Импровизация».

Более подробно ознакомиться с информацией о конкурсе можно по ссылке.

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