Молодежь Подмосковья приглашают на Международный форум «Байкал»

Международный молодежный форум «Байкал» пройдет с 12 августа по 16 августа в Ольхонском районе, на территории озера Байкал, сообщает пресс-служба министерства по молодежной политике Иркутской области.

Мероприятие проводится ежегодно с 2008 года с целью создания эффективного механизма включения молодых граждан в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь субъектов Российской Федерации и зарубежных стран.

Тема форума: «Цели устойчивого развития». В рамках мероприятия будет представлено 4 основных направления: «Туризм», «Предпринимательство», «Молодежные сообщества», «Диалог культур».

К участию в форуме приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из субъектов Российской Федерации, а также зарубежных стран. Для участия необходимо до 29 июня 2024 года подать заявку на участие по ссылке, заполнить анкету и пройти конкурсный отбор.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте форума.

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