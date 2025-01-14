Молодежь Подмосковья приглашают на конкурс «Моя законотворческая инициатива»

Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», сообщает пресс-служба организаторов.

Одними из главных целей конкурса являются привлечение молодежи к государственному управлению посредством ее участия в законотворческой деятельности, отбора перспективных проектов для подготовки законодательных инициатив, создание условий для подготовки кадрового резерва политических лидеров и специалистов в области правового регулирования.

В 2025 году заочные туры конкурса состоятся с 1 января по 7 апреля и с 4 августа по 8 сентября. Заключительные очные туры конкурса состоятся в г. Москва в период с 14 по 16 мая и с 3 по 5 октября.

Положение о конкурсе и более подробная информация о его проведении размещена на сайтах Оргкомитета: www.integraciya.org и www.nauka21.com.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.