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Молодежь Подмосковья может поучаствовать в Международном форуме НКО в Ингушетии

В рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых» молодежный центр «Дом молодежных организаций» совместно с комитетом по делам молодежи Республики Ингушетия с 28 июля по 1 августа в городе Магас проведет международный форум некоммерческих организаций «Магас 2024». Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Форум включает в себя трехдневную образовательную программу по актуальным направлениям и объединит 120 представителей общественных организаций из 10 стран мира.

В рамках работы форума будут организованы круглые столы, лекции, секции, экскурсия, мастер-классы и культурно-досуговые мероприятия.

Целью форума является повышение эффективности взаимодействия общественных организаций для разработки решения актуальных социальных проблем.

Регистрация для участия в форуме осуществляется до 21 июля на платформе «АИС. Молодежь России.»