Молодежь Подмосковья может поучаствовать в грантовом конкурсе «Движения первых»

В целях финансовой поддержки проектов Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых» ежегодно проводится конкурсный отбор для организации и проведения проектных активностей, направленных на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи, а также организацию их досуга, сообщает пресс-служба организаторов.

Под проектной активностью, направленной на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи, организацию досуга детей и молодежи, понимается организация и проведение конкурсов, фестивалей, слетов и иных мероприятий.

Целью грантового конкурса является реализация инициатив, которые поддержаны или предложены подрастающим поколением и отвечают принципу соавторства взрослых и детей.

Участники: конкурсный отбор проводится среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В нем могут принять участие: школы, кадетские школы, колледжи, общественные объединения, дома детского творчества, театры, библиотеки, вузы, а также иные организации и индивидуальные предприниматели.

В конкурсе не могут принимать участие казенные учреждения и физические лица.

Целевая аудитория проектных активностей: дети и молодежь в возрасте до 35 лет.

Сроки проведения конкурсного отбора в 2025 году

Прием заявок: 31 января — 3 марта.

Подведение итогов: не позднее 1 апреля.

Заключение соглашений: апрель.

Реализация проектных активностей: май — ноябрь.

Предоставление итоговой отчетности: декабрь.

Подача заявки осуществляется на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки promote.budget.gov.ru.

Результатом предоставленного гранта является количество детей и молодежи, принявших участие в реализованных проектных активностях, что является обязательным условием при расчете суммы гранта.

Максимальная сумма гранта составляет 10 млн руб.

От одной организации может быть подана одна заявка на проведение проектной активности.

Контактная информация: официальная почта грантового конкурса grant@pervye.ru; телефон: 8 495 668-88-99 (доб. 5143, 5148, 5140).

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