Молодежь Павлово-Посадского городского округа осваивает новые профессии

Завод «РТК-ЭЛЕКТРО-М» является одним из ведущих российских производителей токопроводов и шинопроводов с литой и RIP-изоляцией. Уже более 10 лет предприятие выпускает высокотехнологичное электротехническое оборудование, включая токопроводы с литой и RIP-изоляцией, пожаростойкие литые шинопроводы, шинопроводы «сэндвич"-типа, открытую ошиновку и гибкие медные шины, которые нашли широкое применение на многих энергетических объектах как в России, так и за её пределами.

Экскурсия на специализированное предприятие РТК-Электро-М началась с посещения цеха по производству токопроводов с литой и RIP-изоляцией. Затем участники переместились в другой цех, где изготавливаются шинопроводы различных типов. В рамках образовательной экскурсии молодежи было предложено попробовать себя в роли производственного работника и самостоятельно собрать токопровод, что позволило лучше понять технологический процесс и специфику работы на предприятии.

«Во время экскурсии молодогвардейцы изучили производственные процессы завода, познакомились с современными профессиями, такими как оператор станков с ЧПУ и инженер по внедрению нового оборудования и оптимизации производства. Они узнали о принципах работы промышленного оборудования и требованиях к квалификации, необходимых для успешного трудоустройства в производственной сфере. Заинтересовавшись перспективами трудовой деятельности и профессионального роста, некоторые ребята решили поступить в колледж на технические специальности», — отметила исполняющая обязанности руководителя местного отделения Молодой Гвардии Единой России Татьяна Черемушкина.

В завершение экскурсии Игорь Черенков, генеральный директор РТК-Электро-М и депутат Совета депутатов от фракции «Единая Россия», провел диалог на равных с молодежью Павлово-Посадского городского округа. Он ответил на все возникшие вопросы и подробно рассказал о преимуществах и перспективах работы на предприятии, а также о возможностях стажировки, доступных студентам с третьего курса колледжа.

«Одной из приоритетных задач нашего производственного предприятия является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных эффективно и качественно выполнять свои профессиональные обязанности. Для достижения этой цели мы разработали и внедрили программы стажировок, ориентированные на молодых специалистов, стремящихся освоить технические профессии и начать карьеру в промышленности. Эти стажировки предоставляют возможность глубже погрузиться в технологические процессы, освоить работу с современным оборудованием, такими как станки с ЧПУ и автоматизированные производственные линии, а также приобрести необходимые знания и навыки для успешной работы на производственных предприятиях», — отметил депутат Совета депутатов фракции «Единая Россия» Игорь Черенков.

Благодаря реализации партийного проекта «Моя карьера с Единой России» молодежь округа знакомится с новыми профессиями и находят возможности для построения успешной карьеры в будущем. В рамках данного проекта будут организованы лекции от HR- специалиста и психолога. Кроме того, в рамках проекта предусмотрены диалоги на равных, где молодежь сможет задать вопросы и получить ценные советы от людей, работающих в гуманитарных областях. Это позволит участникам проекта не только расширить свои знания о профессиях, но и вдохновиться примерами успешных карьерных историй.

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