Молодежь Одинцовского округа выступила в детском хосписе

Активисты Звенигородского благочиния Одинцовского округа посетили Елисаветинский детский хоспис с театрализованным представлением и передали учреждению подарки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Визит прошел в рамках ежегодной епархиальной молодежной акции «Вера без дел мертва». Юные артисты подготовили для подопечных хосписа театрализованную постановку, создав атмосферу сказки, наполненную светом и добром. Со вступительным словом к гостям обратились ответственный по делам молодежи Звенигородского благочиния священник Вадим Куров и режиссер театра «Серебряные крылья» Марина Котельникова.

После выступления участники акции пообщались с детьми, их родителями и сотрудниками учреждения. Вместе читали стихи, пели песни и проводили время в теплой, дружеской обстановке.

Сотрудникам Елисаветинского детского хосписа также передали необходимые ресурсы и подарки от комиссии по делам молодежи Одинцовской епархии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.