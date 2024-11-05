Молодежь Москвы пригласили на форум-выставку «Город. Карьера. Бизнес»
Фото - © Официальный сайт Мэра Москвы
В Москве пройдет форум-выставка «Город. Карьера. Бизнес» для молодежи. Он состоится 23 и 24 ноября на площадке «Старт Хаб» в арт-пространстве «Красный Октябрь», сообщили организаторы.
Перспективы для молодежи
Фото - © Официальный сайт Мэра Москвы
Форум станет проводником в область трудоустройства. Все участники смогут выбрать путь профессиональной самореализации.
Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова отметила, что у молодежи есть множество возможностей для построения успешной карьеры. На форуме-выставке они смогут познакомиться с различными направлениями развития и выбрать, каким путем хотят пойти именно они.
«На протяжении всех двух дней события у молодых специалистов будет возможность пообщаться с представителями крупных компаний и учреждений и получить предложение о стажировке или работе», — заявила Драгунова.
К участию приглашают молодых специалистов, студентов и школьников от 17 до 23 лет, а также все желающие сделать успешную карьеру. Гости узнают как о развитии карьеры, так и о создании собственного бизнеса и перспективах работы в московских организациях.
Как будет проходить мероприятие
Фото - © Официальный сайт Мэра Москвы
Форум будет состоять из трех тематических треков — «Развивай», «Практикуй» и «Предпринимай».
Направление «Развивай» — для желающих заниматься развитием Москвы. Посетителям расскажут про практику, оплачиваемую стажировку и работу в столичном правительстве. У участников будет возможность пройти отбор на практику или стажировку, а также получить карьерную консультацию.
В направлении «Практикуй» расскажут о работе коммерческих компаний по найму. Посетители узнают, что нужно учитывать во время прохождения интервью, а также как правильно выбрать направление и организацию для карьерного роста.
На треке «Предпринимай» молодежь сможет открыть личное дело и развить уже существующее. Участникам направления расскажут о достижениях предпринимательства и процессе создания стартапа, познакомят с этапами, методами и подходами реализации идеи, а также проведут для них бизнес-игру.
Экспресс-тестирование для резюме
Фото - © Официальный сайт Мэра Москвы
Благодаря программе форума молодым специалистам расскажут про особенности корпоративной культуры, а также познакомят с информацией о деятельности разных компаний. Представители стартапов будут рассказывать про специфику своей работы и инновациях.
На экспресс-тестировании Управления кадровых сервисов столичного правительства гости проверят мягкие навыки. Специалисты ответят на вопросы о цифровой грамотности, аналитическом мышлении и коммуникации. Участникам по электронной почте отправят результаты и сертификаты об уровне владения такими навыками. Документ можно будет приложить к резюме и использовать для откликов на вакансии.
Также разыграют призы от партнеров и организаторов форума. Для участия нужно взять чек-лист с основными местами квеста на стойке регистрации и пройти по ним.
Вход на форум бесплатный, но необходима регистрация на портале «Молодежь Москвы». Также форум можно увидеть онлайн.