Молодежь из Жуковского приняла участие в молодежном форуме «Мы — Россия», который проходит в Подмосковье уже второй год, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участие в нем приняли более 1500 парней и девушек из разных городов нашего региона, а также ребята из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В этот раз на форум приехали и гости из Белоруссии.

Организатором выступило министерство информации и молодежной политики Московской области.

Программа форума, который продлился четыре дня, была разбита на пять блоков: ораторское искусство, информационная безопасность, медиашкола, организация мероприятий и социальные навыки. Для ребят организовали мастер-классы и встречи с экспертами, известными людьми в различных областях.

«Уверен, что каждый участник смог найти интересующее его направление. Это прекрасный проект, замечательная возможность для юношей и девушек получить новые знания, которые пригодятся им в будущем, обрести знакомства и поделиться своим опытом с другими участниками», написал в своих социальных сетях глава Жуковского Борис Аубакиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.