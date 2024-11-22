Молодежь Электростали научилась создавать яркий контент на форуме «Медиашкола Подмосковья»

Новый сезон форума «Медиашкола Подмосковья» завершен. Мероприятие прошло масштабно, его посетили более 500 молодых и креативных ребят со всего региона, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В течение четырех дней молодежь из городского округа Электросталь покоряла новые вершины медиа пространства. Наши ребята посещали разнообразные мероприятия форума: лекции, тренинги, мастер-классы и форсайт-сессии от лучших спикеров и мастеров своего дела.

Молодые и перспективные сотрудники МБУ «Сельские дома культуры» приняли участие и достойно защитили свой проект. Подкаст «Новогоднее чудо» заслужил специальный приз от агентства МОСФОРУМ.

Молодежный медиафорум, направленный на поддержку молодежных творческих инициатив и медиасообществ, проводится в рамках реализации государственной молодежной политики Министерством информации и молодежной политики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.