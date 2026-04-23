Молодежь Домодедова представила инициативы на форуме 21 апреля

Форум «Экономическое развитие», организованный «Молодой гвардией», собрал активную молодежь Домодедовского округа. Основной темой встречи стали поддержка молодежных инициатив, вопросы финансирования и участие в национальных проектах.

Студент колледжа «Московия» Ростислав Самедов предложил создать платформу для развития кадрового и делового потенциала молодежи. Он подчеркнул важность формирования центров поддержки молодых активистов.

Депутат из Щелково Филипп Чернов рассказал о федеральном образовательном проекте «Политзавод» для участников от 18 до 35 лет.

«Это замечательная возможность показать себя, предложить инициативы вместе с политиками и сделать Подмосковье еще лучше», — отметил Чернов.

Руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Анастасия Коновалова пояснила, что цель встречи — познакомить молодежь с бюджетным процессом, механизмами финансирования и национальными проектами.

Александр Пашков добавил, что чем больше подобных тематических встреч, тем эффективнее удается выявлять потребности молодежи и создавать условия для реализации их талантов.

Во время форума молодогвардейцы собрали более 100 наказов, часть из которых уже находится в стадии реализации. Подать заявку на участие в проекте «Политзавод» можно до 26 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.