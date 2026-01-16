Молодежь Дмитровского округа приняла участие в квизе ко Старому Новому году

Молодежный центр «Сфера» с 2004 года объединяет несколько профильных площадок Дмитровского округа, предлагая подросткам и молодежи разнообразные возможности для досуга, творчества и саморазвития. В состав центра входят МЦ «КвАРТал», МЦ «Семеновский», МЦ «Родники», клуб юных моряков имени Сафонова и «ХА-ХА Лига КВН». Каждый месяц здесь проводят более 200 мероприятий: спортивные события, мастер-классы, патриотические акции и развлекательные программы.

14 января в МЦ «Семеновский» состоялся квиз «А снег идет…», приуроченный к празднованию Старого Нового года. Участники разделились на две команды — «Фееричные» и «Замороженные». В пяти раундах игроки отвечали на вопросы, требующие эрудиции и логики. Победу с минимальным отрывом одержала команда «Замороженные» со счетом 43:42.

Участники отметили интересные и разнообразные вопросы, а проигравшая команда выразила желание взять реванш в следующей игре. Заместитель главы округа Ирина Костышина подчеркнула, что сотрудники центра регулярно проводят подобные мероприятия, чтобы каждый посетитель мог найти занятие по душе и получить новые знания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.