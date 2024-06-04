Цель акции заключалась в осуждении преступлений украинского режима против детей на Донбассе и призыве к международному сообществу принять меры для их защиты. Место проведения акции протеста выбрано не случайно, ведь Финляндия официально вступила в НАТО в апреле 2023 года и с тех пор оказывает военную помощь Украине, поставляя вооружение и военную амуницию.

«С 2014 года украинские военные совершают преступления против мирного населения Донбасса, в том числе против детей. За десять лет от украинских преступников погибли 239 детей, а 887 получили ранения. Это чудовищные цифры, которые требуют решительных действий мирового сообщества. Акцией протеста мы хотим донести до лидеров стран-участниц НАТО простую истину: с детьми воюют только фашисты. Мы требуем от международного сообщества осудить преступления украинского режима и принять меры для защиты детей на Донбассе», — прокомментировала событие руководитель Московского областного регионального отделения МГЕР, депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

Во время проведения акции протеста активисты МГЕР держали плакаты с лозунгами «Ваше оружие убивает детей» и фотографии погибших детей Донбасса. Они также скандировали лозунги «Руки прочь от детей!» и «С детьми воюют только фашисты!».

Аналогичные акции «Молодая Гвардия Единой России» провела в этот день еще у 12 посольств стран, поддерживающих преступный украинский режим. Пикеты стали ещё одним напоминанием о том, что дети должны быть защищены от насилия и агрессии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.