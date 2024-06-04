«Молодая Гвардия»в Подмосковье выступила против агрессии, обрушившейся на детей Донбасса
Фото - © Тимур Ханифаев
4 июня 150 активистов Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» провели акцию протеста у посольства Финляндии в Москве, приуроченную к Международному дню невинных детей-жертв агрессии, передает пресс-служба партии.
Цель акции заключалась в осуждении преступлений украинского режима против детей на Донбассе и призыве к международному сообществу принять меры для их защиты. Место проведения акции протеста выбрано не случайно, ведь Финляндия официально вступила в НАТО в апреле 2023 года и с тех пор оказывает военную помощь Украине, поставляя вооружение и военную амуницию.
«С 2014 года украинские военные совершают преступления против мирного населения Донбасса, в том числе против детей. За десять лет от украинских преступников погибли 239 детей, а 887 получили ранения. Это чудовищные цифры, которые требуют решительных действий мирового сообщества. Акцией протеста мы хотим донести до лидеров стран-участниц НАТО простую истину: с детьми воюют только фашисты. Мы требуем от международного сообщества осудить преступления украинского режима и принять меры для защиты детей на Донбассе», — прокомментировала событие руководитель Московского областного регионального отделения МГЕР, депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.
Во время проведения акции протеста активисты МГЕР держали плакаты с лозунгами «Ваше оружие убивает детей» и фотографии погибших детей Донбасса. Они также скандировали лозунги «Руки прочь от детей!» и «С детьми воюют только фашисты!».
Аналогичные акции «Молодая Гвардия Единой России» провела в этот день еще у 12 посольств стран, поддерживающих преступный украинский режим. Пикеты стали ещё одним напоминанием о том, что дети должны быть защищены от насилия и агрессии.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.