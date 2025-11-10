«Молодая Гвардия» Рузы готовится к 20-летнему юбилею

В ближайшее время одно из самых активных молодежных движений страны — «Молодая Гвардия Единой России» — отметит значимую дату: 20 лет со дня основания. За два десятилетия организация стала настоящей кузницей молодых лидеров и инициаторов позитивных изменений, сообщила пресс-служба администрации Рузского муниципального округа.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев провел встречу с местными молодогвардейцами, чтобы поздравить их с предстоящим юбилеем. В ходе встречи руководитель округа высоко оценил работу активистов и их вклад в развитие территории.

За годы существования «Молодая Гвардия» зарекомендовала себя как эффективная площадка для самореализации молодежи. Участники движения не только находят здесь единомышленников, но и получают бесценный опыт общественной работы, воплощают в жизнь собственные проекты и инициативы.

Особого внимания заслуживает деятельность молодогвардейцев в сфере волонтерства, патриотического воспитания и реализации социальных проектов. Активисты регулярно участвуют в различных мероприятиях, направленных на улучшение качества жизни в округе.

На встрече глава округа вручил активистам благодарности за их активную гражданскую позицию и вклад в развитие территории. Награждение стало заслуженным признанием заслуг молодых активистов перед обществом.

Александр Горбылев выразил уверенность в том, что «Молодая Гвардия» продолжит успешно развиваться и реализовывать новые проекты. Он пожелал активистам дальнейших успехов в их деятельности и новых достижений.

Юбилей «Молодой Гвардии» станет не только поводом для подведения итогов, но и стартовой площадкой для новых начинаний и проектов, которые, несомненно, внесут свой вклад в развитие округа и страны в целом.

«С наступающим юбилеем, дорогие молодогвардейцы! Пусть ваша энергия и энтузиазм всегда находят отклик в сердцах людей!» — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

