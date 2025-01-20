«Молодая Гвардия» подписала соглашение о сотрудничестве с филиалом фонда «Защитники отечества» в Московской области

2025 год президент России Владимир Владимирович Путин объявил Годом защитника Отечества. В фокусе внимания подмосковной «Молодой Гвардии Единой России» остается помощь военнослужащим и их близким. Об этом рассказала руководитель регионального отделения МГЕР Диана Алумянц, выступая с отчетом об итогах и планах организации на 2-м этапе XVII Конференции.

Работа активистов в рамках этого направления включает поддержку семей участников СВО, заботу о ветеранах Великой Отечественной войны, а также помощь бойцам специальной военной операции в социализации и привлечение их к деятельности «Молодой Гвардии».

В ходе конференции было подписано соглашение с Фондом «Защитники Отечества», которое предусматривает совместную работу по привлечению участников СВО к общественной политической жизни. Это волонтерство, участие в мероприятиях, а также помощь в политической деятельности. Так, в 2024 году трое кандидатов из числа бойцов СВО вошли в состав муниципальных Советов депутатов.

«Герои, защищающие нашу страну, — люди с правильными установками и ценностями, поэтому мы регулярно проводим совместные мероприятия. Например, с 1 июля прошлого года мы реализуем проект „Наставник Z“. Он направлен на социализацию участников СВО и военно-патриотическое воспитание молодежи. Вместе с бойцами активисты проводят уроки по начальной военной подготовке, мастер-классы по тактической медицине, открытые тренировки по самообороне и многое другое», — рассказала руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

Руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова отметила, что основным направлением в работе фонда является патриотическое воспитание молодежи.

«Мы уверены, что соглашение даст нам новый импульс для взаимодействия, проведения различных акций и проектов, а также для оказания помощи нашим ребятам, возвращающимся с передовой специальной военной операции. Мы гордимся тем, что „Молодая гвардия Единой России“ сотрудничает с нами уже на протяжении двух лет в совместном проекте под названием „Мы вместе“. Он продолжает успешно развиваться, и мы рады, что молодые активисты продолжают помогать и работать вместе с нами», — рассказала Ермакова.

Активисты работают в госпиталях и гуманитарных центрах на освобожденных территориях. В прошлом году более 223 ребят ездили в ЛДНР в качестве волонтеров. Также молодогвардейцы отвозят гумпомощь, уже передано в руки бойцов и жителей более 100 тонн груза. Важная задача — помощь семьям военнослужащих. Активисты решают бытовые вопросы их близких, организуют досуг мамам и детям, доставляют продукты и многое другое. В 2024 году было проведено более 1200 таких встреч.

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