В Одинцовском филиале МГИМО МИД РФ прошло торжественное открытие студенческого клуба «Молодой Гвардии Единой России». Новая площадка дала студентам престижного вуза прямой доступ ко всем возможностям организации — от участия в масштабных проектах до реальной карьерной поддержки еще во время учебы. Клуб в МГИМО стал частью большой сети: с 2025 года молодогвардейцы открыли более 176 таких пространств в колледжах и вузах Подмосковья, сообщила пресс-служба «Молодой гвардии».

На церемонии открытия членские билеты «Молодой Гвардии» вручили 16 студентам МГИМО. Еще восемь активистов были отмечены благодарственными письмами от председателя Московской областной Думы, секретаря подмосковной «Единой России» Игоря Брынцалова и депутата Мособлдумы, руководителя регионального отделения МГЕР Дианы Алумянц.

«Студенты МГИМО — это будущие дипломаты, экономисты и управленцы. Наша задача — дать им практические инструменты для самореализации уже сейчас. Клуб МГЕР — это настоящая школа лидеров, где ребята получают навыки политической деятельности и воплощают свои идеи в жизнь», — подчеркнула Диана Алумянц.

Для Марии Сафроновой этот день стал по-настоящему особенным: она не только получила свой первый членский билет, но и сразу же была назначена руководителем клуба.

«Я учусь на специальности „Туризм и гостеприимство“. Сегодня меня официально приняли в члены „Молодой Гвардии“, и для меня большая честь, что в этот же день мне доверили возглавить клуб. Понимаю, что это большая ответственность, благодарю за такое доверие, будем работать на благо общества», — поделилась Мария.

Поздравила новых молодогвардейцев и директор Одинцовского филиала МГИМО Елена Козловская. Она отметила, что открытие клуба станет важным шагом в развитии студенческой жизни вуза и даст ребятам новые возможности для самореализации. Разделить этот день с командой пришли депутаты Мособлдумы от «Единой России» Ольга Ермакова и Михаил Терентьев. Завершился вечер выступлением народного артиста России Дмитрия Майданова и заслуженной артистки России Ирины Савицкой.

«Молодая Гвардия Единой России» сегодня — это одна из самых крупных молодежных организаций страны. В Подмосковье она объединяет 53 местных отделения и 12 тысяч активистов. Молодогвардейцы ведут гуманитарные миссии, помогают семьям бойцов и организуют городские праздники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.